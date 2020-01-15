تحضروا - منخفض جوي جديد.. هكذا سيكون الطقس في الأيام المقبلة!

A + A -

يؤثر طقس مستقر على لبنان اليوم قبل ان يتحول الطقس إلى متقلب غدا وممطر احيانا خصوصا بعد ظهر الجمعة والسبت والأحد نتيجة منخفض جوي ضعيف سيتقدم نحو المنطقة من شمال ليبيا ومصر.

تفاصيل طقس اليوم :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩درجة فيما بقاعا تسجل بين ٣ و ١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٣ درجة

٢- الرياح شمالية ٢٥مم/س

٣- الرطوبة ٦٠ ٪

٤- الضغط الجوّي ١٠٢٥ hpa

٥- الأجواء غائمة بسحب متوسطة ومرتفعة

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

يكون طقس الايام المقبلة على الشكل التالي:

▪ الخميس: غائم إجمالًا ومستقر نسبيًا مع احتمال أمطار محلية خفيفة مع ارتفاع الحرارة

▪ الجمعة: طقس ممطر احيانا بدءًا من ساعات الظهيرة مع انخفاض الحرارة فيما تتساقط ثلوج خفيفة على ١٧٠٠م ثم ١٥٠٠م واقل بقليل شمالا وشرقا

▪ السبت: طقس ممطر احيانا مع انخفاض الحرارة فيما تتساقط ثلوج خفيفة على ١٥٠٠م