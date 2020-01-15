مرجع مسؤول: مجرد تشكيل الحكومة يحدث صدمة إيجابية بنسبة 50 في المئة

A + A -

ورداً على سؤال عمّا اذا كان تشكيل الحكومة يحدّ من الازمة، قال مرجع مسؤول لـ"الجمهورية": مجرد تشكيل الحكومة يحدث صدمة إيجابية بنسبة 50 في المئة، وامّا الـ50 المتبقية فتتطلب جهداً دؤوباً وعملاً حكومياً نوعياً.

ولدى سؤاله: هل هو متفائل بتأليف الحكومة قريباً؟ أجاب المرجع: "الايجابية موجودة، ولكن ما تقول فول تا يصير في المكيول".



وسألت "الجمهورية" مصادر عاملة على خط التأليف عمّا اذا كانت هذه الايجابية التي حُكي عنها أمس، ستؤدي الى ولادة الحكومة هذا الاسبوع، فقالت: "هذا الامر ليس مستحيلاً، وكل شيء مرهون بحركة الاتصالات التي ستجري".