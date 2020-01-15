عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 كانون الثاني 2020

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البناء: السيد مقتدى الصدر يتولّى القيادة الشعبية لإخراج الاحتلال… وعبد المهدي للمواجهة الرسميّة في يوم الغضب غابت الحشود فبدأ بقطع الطرقات وانتهى بمواجهات أمام مصرف لبنان برّي يتولى تدوير الزوايا لإنقاذ المشهد الحكومي… ويلتقي باسيل تمهيداً للقاء دياب

الأخبار: مع السلامة... رياض

مليونية رفض الاحتلال: بدء الحراك الشعبي في وجه الاحتلال الأميركي





اللواء: هجمات على المصارف.. وكرّ وفرّ في شارع الحمراء

دياب يرفض صيغة الـ24.. والحكومة خلال 48 ساعة أو تعميق الإنهيار





النهار: الانتفاضة تتجدّد بغضبها ودياب أمام فرصة أخيرة



الجمهورية: السلطة من مأزق الى مأزق

نداء الوطن: الشارع يُباغت السلطة... وتشكيلة دياب تخضع لـ"إعادة تدوير"

الإنذار الأخير



الديار: «ثورة الثلثاء» في كل لبنان والمسؤولون يتفرجون على عذابات الناس وأوجاعهم

حزب الله منزعج من خلافات حلفائه وحريص على تسهيل مهمة الرئيس المكلف

الرئيس بري والوزير باسيل يتراجعان عن سحب تكليف حسان دياب والحريري عاد الى لبنان



the daily star: Anger, pressure return to streets across Lebanon

l'orient le jour: Violentes échauffourées devant le siège de la BDL, plusieurs blessés