أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 كانون الثاني 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر في قيادة الحراك الشعبي إن فقدان القدرة على الحشود الضخمة ظهر واضحاً، رغم كل التعبئة وأن انقساماً بين الجماعات المنظمة واضح أيضاً، فيمين «الثورة» يريد الضغط تحت عنوان ضمني هو مواجهة الغالبية النيابية ومرشحها وحكومتها، ويسار «الثورة» يريد المعركة مع المصرف المركزي والمصارف والناس تريد حكومة سريعاً تعطي بعض الأمل

كواليس

توقعت مصادر عراقية أن يكون لدعوة السيد مقتدى الصدر لمليونية جامعة لإخراج الاحتلال الأميركي دور استثنائي سياسياً في توحيد صفوف الداخل العراقي، بما في ذلك تجاوز الانقسام الطائفي، والتسبّب بقلق الأميركي، خصوصاً أن هذه المليونية ستكون متواصلة حتى الرحيل وستحتلّ الأولوية في التعبئة على الحشود في الشأن الداخلي التي يستعملها الأميركي لبعض الرسائل.

اللواء: أسرار

همس

من الصعب، العودة إلى مقررات «سيدر»، حتى لو شكلت الحكومة في وقت قريب!



غمز

يواجه المستثمرون الجدد في العقارات سلسلة من الصعوبات النقدية، وسبل نقل الملكية..؟!



لغز



فوجئ معنيون بما وصفوه «عناد» شخصية دخلت في الحياة العامة في معرض نبش التاريخ الشخصي العائد لها.