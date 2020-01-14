living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان من شركة OMT حول تسليم الحوالات الماليّة الواردة من الخارج بالدولار الأميركي

14
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت  شركة OMT بياناً جاء فيه التالي:

"إنفاذاً للتعميم الوسيط رقم 537، الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 30 كانون الأوّل 2019، وعطفاً على البيان الصادر عن وكلاء ويسترن يونيون بتاريخ 7 كانون الثاني 2020، سيتمّ تسليم الحوالات الماليّة الواردة من الخارج بالدولار الأميركي، وذلك ابتداءً من 15 كانون الثاني 2020:

1. تسليم قيمة الحوالة الواردة من الخارج نقداً وبالدولار الأميركي حصراً، وعدم إجراء أي عملية صرافة، وفي حال عدم توفّر الدولار لدى الوكيل عند تسليم الحوالة، يمكنكم الاتصال بالـCall Center كي يتمّ توجيهكم إلى أقرب مركز وكيل بإمكانه الدفع بالدولار الأميركي.

2. ضمن آلية العمل الجديدة، ستستحصل شركة OMT بدورها على المبالغ النقدية اللازمة بالدولار الأميركي عبر شحنها من الخارج من أجل تأمين السيولة اللازمة لدفع الحوالات للزبائن، كما ستخضع هذه الحوالات إلى رسم بنسبة إثنين بالمئة بدل شحن، تأمين، نقل، توزيع، حراسة وإدارة هذه السيولة النقدية بالدولار الأميركي.
 

3. في حال كانت الحوالة واردة من الخارج بالليرة اللبنانية، الرجاء الاتصال بالـCall Center كي يتمّ توجيهكم إلى أحد فروع OMT الرئيسية لاستلام الحوالة بالدولار الأميركي.

4. تأمل OMT أن يساهم تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالدولار الأميركي حصراً في تحريك الدورة الاقتصادية لا سيّما الأسواق التجارية منها".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout