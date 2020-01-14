بيان من شركة OMT حول تسليم الحوالات الماليّة الواردة من الخارج بالدولار الأميركي

أصدرت شركة OMT بياناً جاء فيه التالي:

"إنفاذاً للتعميم الوسيط رقم 537، الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 30 كانون الأوّل 2019، وعطفاً على البيان الصادر عن وكلاء ويسترن يونيون بتاريخ 7 كانون الثاني 2020، سيتمّ تسليم الحوالات الماليّة الواردة من الخارج بالدولار الأميركي، وذلك ابتداءً من 15 كانون الثاني 2020:1. تسليم قيمة الحوالة الواردة من الخارج نقداً وبالدولار الأميركي حصراً، وعدم إجراء أي عملية صرافة، وفي حال عدم توفّر الدولار لدى الوكيل عند تسليم الحوالة، يمكنكم الاتصال بالـCall Center كي يتمّ توجيهكم إلى أقرب مركز وكيل بإمكانه الدفع بالدولار الأميركي.2. ضمن آلية العمل الجديدة، ستستحصل شركة OMT بدورها على المبالغ النقدية اللازمة بالدولار الأميركي عبر شحنها من الخارج من أجل تأمين السيولة اللازمة لدفع الحوالات للزبائن، كما ستخضع هذه الحوالات إلى رسم بنسبة إثنين بالمئة بدل شحن، تأمين، نقل، توزيع، حراسة وإدارة هذه السيولة النقدية بالدولار الأميركي.3. في حال كانت الحوالة واردة من الخارج بالليرة اللبنانية، الرجاء الاتصال بالـCall Center كي يتمّ توجيهكم إلى أحد فروع OMT الرئيسية لاستلام الحوالة بالدولار الأميركي.4. تأمل OMT أن يساهم تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالدولار الأميركي حصراً في تحريك الدورة الاقتصادية لا سيّما الأسواق التجارية منها".