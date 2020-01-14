الوزير باسيل بعد إجتماع التكتل: ليس لدينا ترف تأخير تشكيل الحكومة فانظروا أين هم الناس اليوم وكل يوم تأخير قاتل بالنسبة إلينا

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كشف رئيس تكتل " لبنان القوي" والتيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، إنّ هناك استنسابية في التعامل مع المواطنين بشكل غير مقبول فهناك من يحرم من القيام بتحويلات مالية بسيطة وهناك من يحوّل مئات الملايين إلى الدولار إلى الخارج".



وأضاف باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي": قدّمنا كتابا لحاكم مصرف لبنان حول التحويلات وما تشكّله من استنسابية في حق المواطنين طالبناه فيه بالإفصاح عن الارقام وأبدينا كل استعداد للتعاون".



وقال: نحن من المطالبين بوضع خطة اقتصادية مالية إنقاذية وسبق وقدّمنا أوراقا واليوم أيضا قدّمنا طرحاً أودعناه لدى المعنيين.



وتابع باسيل: كنا سنعلن اليوم موقفاً متقدّماً لناحية تأكيدنا أننا لم نقدّم يوماً مطلباً خاصاً إلا تشكيل حكومة إنقاذية واليوم حصلت تطورات تدفعنا لنحمل المسؤولية أكثر وأكثر.



وقال: بحكم مسؤولياتنا النيابية إما أن نمنح الثقة أو نحجبها والمعيار هو القدرة على الإنقاذ ولم نختر سابقا ولن نختار اليوم أيّ اسم.



وأكد باسيل أنّ المطالبة بتصريف الأعمال لا تعني تعويماً للحكومة المستقيلة ولا تؤخّر تشكيل الحكومة الجديدة.



ورأى أنّ حكومة تصريف الأعمال تعطّل الأعمال ولا تقوم بواجباتها.



وقال: لا يمكن إصلاح الوضع بالسياسة الاقتصادية والمالية نفسها المعتمدة منذ ثلاثين سنة وهذه هي الأولوية وكل كلام عن حصص وثلث معطّل بالنسبة إلينا لا أساس له من الصحة.



وأضاف: المطلوب حكومة تحصل على ثقة الناس وليس لدينا ترف التأخير فانظروا أين هم الناس اليوم وكل يوم تأخير قاتل بالنسبة إلينا.