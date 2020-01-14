أول تصريح للحريري بعد عودته من السفر!

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أكدّ رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري أنّه: "منذ أنّ قدّمتُ استقالتي وأنا أصرّف الأعمال ولم أتوقف وإن كانوا يريدون أكثر فسنقوم بذلك"، مضيفاً: "لكن الأساس تشكيل حكومة والرئيس المكلف لديه مهمة وهي التأليف . أقوم بعملي "ونقطة عالسطر" وأنا مع تعويم حكومة جديدة وليس حكومة استقالت بعدما طلب منها الشارع ذلك. يعرقلون ويتهمونني بالعرقلة وبأنّني أضع سداً سنياً طويلاً."



وقال الحريري في دردشة مع الصحافيين من بيت الوسط: "هناك رئيس مكلّف وهو حسان دياب ومهمته تشكيل الحكومة مع من طرح اسمه". واعتبر الحريري أنه "يجب حلّ الأمور وفق الدستور وسأتحدث مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي بخصوص جلسة الموازنة وسألتقيه بالتأكيد".