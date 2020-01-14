هذا ما حصل على جسر الرينغ!

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حصلت إشكالات بين القوى الأمنية ومحتجين على جسر الرينغ بعد أن استقدم أحد الشبان قارورة غاز إلى وسط الطريق ما أدى إلى محاصرته من قبل عناصر قوى الأمن، وتعرضه لحال إغماء لكنه ما لبث أن استعاد وعيه وأكد أن قاروة الغاز فارغة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وعلى المقلب الآخر من الجسر، حاول شاب إحراق نفسه عبر سكب مادة البنزين على جسده فهرع إليه محتجون ورشوه بالمياه إلا أنه أصر على الاستمرار في محاولة احراق نفسه فتوجه إلى إحدى الحاويات المشتعلة إلا أن محاولات المحتجين وبعض العناصر الأمنية حالت دون وصوله إلى الحاوية واستطاعت ثنيه عن الاستمرار في هدفه.