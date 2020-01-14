ما من داعٍ لسفرك إلى الولايات المتحدة للفوز بـ 296 مليون دولار أميركي في يانصيب Powerball

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اليانصيب الأميركي Powerball يقدِّم راهنًا جائزة كبرى قدرها 296 مليون دولار أميركي، وهي أكبر جائزة في العالم. الفوز بجائزةٍ تفوق الخيال كهذه سيغير حياتك إلى الأبد ويحوِّل أحلامك الأكثر غرابة حقيقةً.

من المدهش أنك لست مضطرًا للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في Powerball! بل يمكنك شراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت في طريقة بسيطة وآمنة، والأهم أنها قانونية بالكامل. وهكذا، يمكنك الفوز بالجائزة الكبرى الخيالية لـ Powerball من دون أن تترك راحة منزلك في لبنان!

تعرَّف إلى theLotter: يمكنك المشاركة في Powerball عبر الإنترنت مباشرةً من لبنان، من خلال خدمات theLotter، وهي الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. يلجأ theLotter إلى وكلاء محليين في الولايات المتحدة لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية نيابةً عن عملائه من كل أنحاء العالم. ثم يُجرى مسحٌ ضوئي للتذاكر وتُحمَّل على حسابات العملاء الخاصة. هذه النسخ الممسوحة ضوئيًا، فضلًا عن رسائل التأكيد عبر البريد الإلكتروني وعملية الشراء الشفافة بالكامل، هي خير دليل إلى ملكية العملاء التامة لتذاكرهم، فيما كل البيانات الواردة على موقع theLotter، وبينها المعلومات الشخصية والمالية، هي محمية بواسطة تقنية التشفير الآمنة Geotrust 128 SSL bit.

هل شراء التذاكر قانوني؟ استنادًا إلى موقع Powerball الرسمي، "لا يُفرض عليك أن تكون مواطنًا أميركيًّا أو مقيمًا في الولايات المتحدة لتشارك في Powerball. فاللاعبون من المناطق التي لا تُباع فيها تذاكر Powerball... يتمكنون من شراء تذاكر Powerball من تاجر تجزئة مُجاز من السلطة المسؤولة عن البيع". وبما أن theLotter يقوم بشراء تذاكر Powerball الرسمية من تجار تجزئة مرخص لهم، فإن المشاركة في يانصيب Powerball عبر الموقع الإلكتروني هو أمر قانوني بالكامل.

ماذا يحصل عندما تفوز؟ يفرض عليكTheLotter كلفة رسوم التحويل ولا يتم حسم عمولات من التذاكر الرابحة. فالمبالغ المكتسبة، خارج نطاق الجوائز الكبرى، تُحوَّل إلى حسابات العملاء الخاصة بعد استلام المبالغ من مشغِّل اليانصيب الرسمي. أما الجوائز الكبرى، فقد يضطر الفائزون بها إلى استلامها شخصيًّا، وفي هذه الحال، يمكن أن يقرر theLotter الطلب من الرابحين السفر إلى المقر الرئيس لمشغِّل اليانصيب لاستلام جوائزهم.

ماذا بالنسبة إلى الضرائب؟ جائزة Powerball الكبرى التي يعلن عنها مشغلِّها تبيِّن المبلغ قبل احتساب الضرائب. فيعمد الفائزون إلى استلام جوائزهم بعد حسم الضرائب، وبالتالي، فإن المبالغ التي يحصلون عليها تكون أقل من المبالغ المعلن عنها. وأيضًا، قد يخضع الفائزون باليانصيب إلى ضرائب محلية، تبعًا للبلدان التي يقيمون فيها.