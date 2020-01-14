living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما من داعٍ لسفرك إلى الولايات المتحدة للفوز بـ 296 مليون دولار أميركي في يانصيب Powerball

14
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اليانصيب الأميركي Powerball يقدِّم راهنًا جائزة كبرى قدرها 296 مليون دولار أميركي، وهي أكبر جائزة في العالم. الفوز بجائزةٍ تفوق الخيال كهذه سيغير حياتك إلى الأبد ويحوِّل أحلامك الأكثر غرابة حقيقةً.

 من المدهش أنك لست مضطرًا للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في Powerball! بل يمكنك شراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت في طريقة بسيطة وآمنة، والأهم أنها قانونية بالكامل. وهكذا، يمكنك الفوز بالجائزة الكبرى الخيالية لـ Powerball من دون أن تترك راحة منزلك في لبنان!

تعرَّف إلى theLotter: يمكنك المشاركة في Powerball عبر الإنترنت مباشرةً من لبنان، من خلال خدمات theLotter، وهي الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. يلجأ theLotter إلى وكلاء محليين في الولايات المتحدة لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية نيابةً عن عملائه من كل أنحاء العالم. ثم يُجرى مسحٌ ضوئي للتذاكر وتُحمَّل على حسابات العملاء الخاصة. هذه النسخ الممسوحة ضوئيًا، فضلًا عن رسائل التأكيد عبر البريد الإلكتروني وعملية الشراء الشفافة بالكامل، هي خير دليل إلى ملكية العملاء التامة لتذاكرهم، فيما كل البيانات الواردة على موقع theLotter، وبينها المعلومات الشخصية والمالية، هي محمية بواسطة تقنية التشفير الآمنة Geotrust 128 SSL bit.   

 هل شراء التذاكر قانوني؟ استنادًا إلى موقع Powerball الرسمي، "لا يُفرض عليك أن تكون مواطنًا أميركيًّا أو مقيمًا في الولايات المتحدة لتشارك في Powerball. فاللاعبون من المناطق التي لا تُباع فيها تذاكر Powerball... يتمكنون من شراء تذاكر Powerball من تاجر تجزئة مُجاز من السلطة المسؤولة عن البيع". وبما أن theLotter يقوم بشراء تذاكر Powerball الرسمية من تجار تجزئة مرخص لهم، فإن المشاركة في يانصيب Powerball عبر الموقع الإلكتروني هو أمر قانوني بالكامل.

  ماذا يحصل عندما تفوز؟  يفرض عليكTheLotter  كلفة رسوم التحويل ولا يتم حسم عمولات من التذاكر الرابحة. فالمبالغ المكتسبة، خارج نطاق الجوائز الكبرى، تُحوَّل إلى حسابات العملاء الخاصة بعد استلام المبالغ من مشغِّل اليانصيب الرسمي. أما الجوائز الكبرى، فقد يضطر الفائزون بها إلى استلامها شخصيًّا، وفي هذه الحال، يمكن أن يقرر theLotter الطلب من الرابحين السفر إلى المقر الرئيس لمشغِّل اليانصيب لاستلام جوائزهم.

ماذا بالنسبة إلى الضرائب؟ جائزة Powerball الكبرى التي يعلن عنها مشغلِّها تبيِّن المبلغ قبل احتساب الضرائب. فيعمد الفائزون إلى استلام جوائزهم بعد حسم الضرائب، وبالتالي، فإن المبالغ التي يحصلون عليها تكون أقل من المبالغ المعلن عنها. وأيضًا، قد يخضع الفائزون باليانصيب إلى ضرائب محلية، تبعًا للبلدان التي يقيمون فيها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout