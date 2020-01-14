هذه هي الطرقات المقطوعة اليوم

A + A -

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي: مستديرة - زحلة - جب جنين - كامد اللوز - جديتا العالي



أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق صيدا فهي: - مستديرة ايليا



واشارت الى أن الطرقات المقطوعة ضمن الشمال هي: ساحة النور -البداوي -المحمرة -جسر البالما -العيرونية -التبانة -المنيه -حلبا -كفرحزير.



هذا وتزايدت اعداد المحتجين في فرن الشباك الذين قطعوا الطريق بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، كما قطعوا أوتوستراد الحازمية.



وأفادت غرفة التحكم المروري أنه تم قطع السير على أول جسر الكولا باتجاه بيروت، ثم أعيد فتحها.



كذلك، قطعت طرقات البقاع بواسطة السواتر الترابية.



وأشارت الوكالة الوطنية الى أن محتجين يعتصمون امام مدخل الواردات التابع لوزارة المالية في بشارة الخوري.



أيضاً، تم قطع الطريق بالإطارات المشتعلة عند محول زوق مصبح فوق الجسر نزولا من جعيتا باتجاه بيروت ومفرق يسوع الملك باتجاه زوق مصبح وجعيتا صعودا.



هذا وقطع السير عند ساحة الجديدة، وقطع محتجون السير على تقاطع الشفروليه بالإطارات المشتعلة.



كما قطع محتجون شارع سوريا في التبانة بالمستوعبات والسيارات.