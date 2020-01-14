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الوزير بو صعب قدم التعازي باسم رئيس الجمهورية الى سلطان عمان

14
JANUARY
2020
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قدّم صباح اليوم وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، تعازي ومواساة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور والمسؤولين العمانيين، بوفاة السلطان السابق قابوس بن سعيد بن تيمور.


ونقل الوزير بو صعب الى السلطان هيثم، تمنيات الرئيس عون له بالتوفيق في مسؤولياته الجديدة، فيما اعرب سلطان عمان عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على التعازي، داعياً الله ان يجنّب الشعب اللبناني كل مكروه.


وضم الوفد المرافق للوزير بو صعب، النائب هاني قبيسي الذي نقل تعازي رئيس مجلس النواب نبيه بري الى السلطان هيثم والمسؤولين العمانيين، وسفير لبنان لدى السلطنة السفير البير سماحة.


ومن المقرر ان يعود الموفد الرئاسي الوزير بو صعب والوفد المرافق الى بيروت بعد ظهر اليوم، بعد تقديم واجب العزاء بالسلطان الراحل.

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