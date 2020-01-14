عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020

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الأخبار: اللبنانيون أمام «القتل العمد»

السلطة المسترخية تتقاذف كرة النار: لا حكومة في الأفق



البناء: المملوك وفيدان في موسكو… والسيادة السورية أولاً… ووقف النار الليبي اليوم برعاية روسية الأزمة الحكوميّة نحو كسر الجليد… والخلافات حول التشكيل لتدوير الزوايا لا ثلث معطل ولا اعتذار ولا سحب تكليف… والباقي قيد النقاش لتعاون الضرورة

نداء الوطن: الانهيار "على الجرّار"... والحل من 3 أحرف: "IMF"



اللواء: الطبقة السياسية تستجمع قواها: لا لحسان دياب ولا للحراك!

ثلاثاء الغضب يسابق تعويم حكومة الحريري وإقرار الموازنة

النهار: "الاستجارة" بتصريف الأعمال عشية موجة تصعيدية





الديار: الحكومة في «مهبّ الريح»... ودياب يُعوّل على حزب الله «لتفكيك ألغام» الحلفاء !

أجواء قرف في حارة حريك من الصراع على الحصص... «والحراك» الى الشارع

موسكو تنصح «إسرائيل» بعدم «اللعب بالنار» : لا تهدّدوا باستهداف السيّد نصرالله

الجمهورية: فريق التكليف يلوّح بتغيير دياب

the daily star: Amal, FPM deal major blow to Diab efforts

l'orient le jour: La « Semaine de la colère » pour exiger un gouvernement crédible