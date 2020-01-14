أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020

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الأخبار: علم وخبر

وادي لامرتين الأثري مطمر للنفايات

أثار مشهد رمي النفايات في وادي لامارتين الأثري سخط أهالي القرية المطلة عليه والمهتمين بحماية البيئة. يتحدث البعض عن وقوعهم ضحية «الدعاية البلدية»، وتسويق رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد لمسألة تحول البلدة الى بلدة صفر نفايات، وتلزيمه عقارين في الوادي لإحدى الشركات بحجة إقامتها معمل فرز، قبل أن يتبيّن أن الفرز هو مجرد خدعة وطريقة لجني المزيد من الأموال، في حين أن المتعهد يعمد الى رمي النفايات في الوادي، وهناك من يتحدث عن نفايات تأتي من خارج البلدة لترمى في هذه البقعة حيث يتم إلقاء التراب فوقها وطمرها.

إخلاءات السبيل بـ«شيكات مصرفية»

من جرّاء امتناع المصارف عن صرف سيولة نقدية للمودعين، ومن جرّاء عدم تمكن الموقوفين من توفير مبلغ الكفالات والغرامات إذا كانت محددة بعشرات ملايين الليرات، استعاضت المحاكم بقبول شيكات مصرفية تحرر لصالح قلم المحكمة في قبول بدل الكفالات بعدما كان يُطلب دفعها نقداً في السابق. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أنّ المحكمة باتت تقبل إيداع مبلغ الكفالة على هيئة شيك مصرفي يُحرر لصالح الخزينة العامة. وإن كانت هذه الكفالة لإخلاء سبيل موقوف بموجب شيك من دون رصيد، يُحرّر الشيك المصرفي لصالح النيابة العامة.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

حذرت مصادر سياسية متابعة للملف الحكومي في الغالبية النيابية من التفكير بسابقة دستورية تسمّى نزع التكليف عن الرئيس المكلّف حسان دياب الذي بدأ يحظى برضا الشارع بسبب وقوفه ضد ما تعتبره الناس محاصصة حزبية وأن تمسكه برفض الاعتذار سيحول أي عبث بإعادة النظر بالتكليف قفزة في المجهول دستورياً وسياسياً وطائفياً وسيجعله رمزاً في طائفته ويزيد تعقيد الأمور دون طائل.

كواليس

وضعت مصادر عراقية معادلة عودة الرئيس المستقيل للحكومة العراقية عادل عبد المهدي مقابل عودة الرئيس برهم صالح بتفاهم نيابي على اعتبار الاستقالتين كأنهما لم تكونا شرطاً للاستقرار السياسي ومدخلاً للتمهيد لانتخابات نيابية مبكرة ينتج عنها مجلس نيابي جديد ورئيس جديد وحكومة جديدة. وقالت المصادر إن عبد المهدي هو عنوان المرحلة لضمان الانسحاب الأميركي.

اللواء: أسرار

همس

أعاد قطب وسطي تموضعاً في سياق خيارات، دأب عليها في السنوات العشر الماضية.



غمز

قابل الرئيس المكلف عشرات الأكاديميين من مختلف الطوائف، في محاولة لاختيار الأسماء الممكنة...



لغز

ثمة خلاف جدّي بين الوزراء لجهة تصريف الأعمال في الوزارات المباشرة، عبر الحضور، أو المتابعة من بعيد.