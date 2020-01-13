حمدان: على جميع الاطياف السياسية وشباب الانتفاضة دعم الخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني وكافة القوى الامنية

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غرد العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون عبر حسابه على التويتر ومواقع التواصل الاجتماعي:

ندعو جميع الأطياف السياسية و شباب ألأنتفاضة والحراك الشعبي تحمل مسؤولياتهم الوطنية ودعم الخطوات التي تؤمن الاستقرار والأمن على امتداد الوطن اللبناني والتي يقوم بها الجيش وكافة القوى الأمنية.

فرض الأمن لا يتحقق بتاتاً بالتراضي ولا ينتظر القرارات الوزارية الجماعية المعطّلة للعمل الجدي سواء في الأمن أو في إدارة شؤون البلاد وهذا ما يؤكده بالقول والفعل العماد جوزّيف عون بغية احباط كل المحاولات الداخلية والخارجية الهادفة الى زعزعة الأمن القومي اللبناني من قبل أيّة جهة كانت .