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درغام: نطالب جمعية المصارف بافتتاح فروعها في عكار وتسهيل أمور المودعين

13
JANUARY
2020
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تطرق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في بيان له الى الأوضاع المأزومة التي تشهدها محافظة عكار على مختلف الصعد، وتحديدا لجهة إغلاق المؤسسات الحكومية وقطع الطرق وإغلاق المصارف، وتساءل، لماذا الامعان بحرمان عكار والحاق الظلم بأبنائها؟ ألم يحن الوقت لمقاربة الأمور بطريقة مختلفة من شأنها ضمان التعبير عن الرأي ورفع الصوت من دون تكبيد العكاريين المزيد من الخسائر التي باتت تنعكس على حياتهم اليومية؟

وأضاف: أمام ذلك الواقع وبعد تفاقم معاناة مئات آلاف المواطنين من أبناء المحافظة  الذين يضطرون للانتقال الى خارجها لاتمام معاملاتهم المصرفية، نطالب جمعية المصارف بالعودة عن قرار إقفال المصارف في عكار، وإعطاء التوجيهات لتسهيل شؤون المودعين بما يضمن حقوقهم ويمكنهم من تلبية حاجاتهم.
ودعا درغام الزملاء النواب، للعمل سويا من أجل تحمل المسؤوليات والسعي لخدمة أهلنا بما يضمن التعبير عن مطالبهم، وإزالة الاحتقان خاصة في ظل هذه الظروف الصعبه التى يمر بها الوطن، وأبناء عكار على وجه الخصوص.
وللغاية أجرى درغام سلسلة إتصالات شملت  وزير  الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وزير الدفاع الياس بوصعب، وزيرة الداخلية ريا الحسن   وزيرة الطاقة ندى البستاني التي أكدت العمل على حل أزمة المازوت في عكار ، كما أجرى اتصالا بجمعية المصارف. وقد جرى التأكيد على أهمية افتتاح المؤسسات الخاصة والرسمية في المحافظة.   
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