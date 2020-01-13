بالفيديو: سوري يهدد نانسي عجرم وعائلتها بالقتل: 'السوريين كلن خربوا'

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بعد الأزمة التي حصلت مع الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، بدأ الموضوع يتطور كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التفاصيل إنتشر الفيديو لرجل من الجنسية السورية يهدد بكل وضوح الفنانة اللبنانية وعائلتها بالقتل، وذلك لان الدكتور فادي الهاشم قتل شخصاً من ضيعة وعائلة تؤمن بـ"الثأر" ولن تتنازل عن حقها.

وأضاف الرجل الذي كشف عن وجهه في الفيديو، أنه يجب الانتقام من فادي الهاشم سواء بقتل زوجته أو واحدة من بناته.

هذا الفيديو أثار الجدل وسبب صدمة على مواقع التواصل، وطلب جمهور نانسي منها أن تكون حذرة.

المصدر : الفن