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هل تفشّت الانفلونزا في لبنان؟

13
JANUARY
2020
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بعدما تردّد عن حالة وفاة جراء اصابة شاب بفيروس “h1 n1” في جبيل، اعلنت رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن ان موسم الانفلونزا كان قد بدأ الشهر الماضي، وان لا زيادة في عدد الوفيات المتوقعة جراء هذا المرض الذي لم يعد يشكل خطراً بعدما بات “موسمياً”.

 

ودعت غصن في حديث لـ”المدى” الى عدم القلق والى اعطاء اللقاحات للاطفال وكبار السن والحوامل ومن لديهم مشاكل صحية، ومن يعملون في القطاع الصحي.

 

كما دعت الى الوقاية ايضاً من خلال عدم تقبيل المرضى المصابين بأنواع الانفلونزا كلها او الاقتراب كثيرا منهم عند التحدث معهم، وضرورة غسل المصابين بالرشح أيديهم تكرارا لعدم نقل العدوى بالعطس او السوائل التي يفرزها المريض. واوضحت ان العوارض هي نفسها عوارض الرشح، اضافةً الى الاصابة بالوهن وبحمى أعلى من درجة 38 مئوية.

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