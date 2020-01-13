حماية المستهلك تُنظّم 65 محضر ضبط بحقّ مخالفين

A + A -

تواصل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة القيام بزيارات كشف لضبط المخالفات والحدّ من تفلت الاسعار ومحاولات الغش. وقد طالت هذه الزيارات في الاسبوع الماضي 676 زيارة لمحال تجارية تم التدقيق خلالها بكل ما يتعلق بالسلامة الغذائية وأسعار وأوزان السلع، نتج عنها تنظيم 65 محضر ضبط بحقّ المخالفين للقوانين والأنظمة النافذة.



شملت هذه الزيارات 43 فرناً سُطّر على أثرها 23 محضر ضبط للأفران التي تلاعبت بوزن ربطة الخبز.



كما جرى تنظيم 5 محاضر ضبط بمخالفات للقرارات والتعاميم لأصحاب المولدات الكهربائية وأُحيل 7 محاضر ضبط أمام القضاء المختص.



مع الإشارة إلى أنّ الشكاوى المقدمة من المستهلكين على الخط الساخن للوزارة 1739 او البريد الالكتروني بلغت 86 شكوى.