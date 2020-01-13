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بالصور - البرهان بالوثيقة القضائيّة... هنيئًا لجماعة رسالة حياة البراءة!

13
JANUARY
2020
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بيان صادر عن الـمحاميين ميشال حنّوش ودايان سلامة وكلاء الجماعة الرهبانيّة المارونيّة رسالة حياة:


إعمالًا بـحقّ الرّدّ الذي حفظه القانون لنا بـمواجهة الأخبار الكاذبة والـمفترية التي يطلقها بعضهم بـحقّ الجماعة الرهبانيّة المارونيّة رسالة حياة حيث ينسب إليها تـهمًا باطلة وأفعالًا مشينة أسقطها القضاء بعد تحقيقات واسعة ومسهبة، ولـم يوجد حتّـى الشُّبهة عليها بأفعال الإتـجار بالأطفال والتحرّش الجنسيّ والتّعنيف والمأكولات الفاسدة وعرض الصّور والأفلام الإباحيّة، وانتهت التحقيقات بأن صار الإدّعاء على الـجماعة بـجنحة المادّة 380 عقوبات، مخالفة قرار شرعيّ فقط دون أيّ إدّعاء آخر بـحقّ الجماعة الرهبانيّة المارونية رسالة حياة. وفـي ذات ورقة الطّلب ورد إدّعاء بـحقّ أحد الأشخاص بـمقتضى المادّة 519 عقوبات، أفعال منافية للحياء، وهذا الفعل يـختلف كلّيًّا عن التحرّش الجنسيّ.


بالرّغم من سقوط جـميع التّهم وظهور البراءة، ما زال بعض الفاسدين يفرغون حقدهم وشرّهم وافتراءهم ويستمرّون بالكذب على النّاس وتضليل الرأي العام، فلن نـجاريهم لا بالفجور ولا بكثرة الكلام، إنّـما الـمستند القضائيّ الـمرفق يُثبت نقيض مزاعمهم وافترائهم وكذبـهم. وللأسف هؤلاء إستغلّوا مواقع التواصل الإجتماعيّ والـهوائيّات والفضائيّات وغدروا بـمن ائتمنهم عليها لينقلوا الحقيقة إنارةً للرأي العام، فأساءوا الأمانة ونقلوا الكذب والأضاليل وضلّلوا الناس، والمستند القضائيّ المرفق هو الدّليل القاطع على كلّ ما سبق، وإنّنا وجميع أصدقاء الجماعة الرهبانيّة المارونيّة رسالة حياة سنلاحقهم وغيرَهم ومن آذرَهم وساعدَهم، لتحميلهم المسؤوليّة، وسنتابع هذا الإجراء حتّى آخر نفس.

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