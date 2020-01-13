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النائب مخزومي: للاسراع في قيام حكومة انقاذ انتقالية وإقرار مجلس النواب قانون معجل مكرر لحماية حسابات صغار المودعين

13
JANUARY
2020
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الرئيس عون اوفد الوزير بوصعب الى مسقط للتعزية بالسلطان قابوس
ويتلقى غدا تهاني السلك الدبلوماسي في لبنان
 
 
 
يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحادية عشرة قبل ظهر غد الثلاثاء عميد السلك الدبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري واعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي، ورؤساء المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، وذلك لتهنئة رئيس الجمهورية بالاعياد وفقا للتقليد السنوي المتبع.
 
وسيلقي السفير البابوي كلمة باسم الدبلوماسيين، ثم يرد الرئيس عون بكلمة يتناول فيها موقف لبنان من التطورات المحلية والاقليمية والدولية الراهنة.
 
النائب فؤاد مخزومي
الى ذلك، تابع رئيس الجمهورية التطورات السياسية الراهنة مع رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي الذي اوضح بعد اللقاء إن الزيارة للتهنئة بالأعياد المجيدة والسنة الجديدة، متمنياً أن تكون سنة خير على لبنان. واضاف: إن الحديث تطرق إلى الأوضاع العامة في البلد، لا سيما الظروف الاقتصادية والمالية المعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان. ولفت إلى أن اللبنانيين "يتطلعون إلى الاستقرار وإلى حكومة اختصاصيين تلبي مطالبهم وحقوقهم المهدورة منذ ثلاثين عاماً، لذا فإن المطلوب هو الإسراع في قيام حكومة إنقاذ انتقالية، يكون همها الأول وقف التدهور المالي والاقتصادي، وإعادة الثقة بلبنان أمام العالم والدول المانحة في أسرع وقت ممكن".
 
واعتبر مخزومي أن الوضع الاقتصادي "لم يعد يحتمل وأن الثقة بالمصارف فُقدت وهذا أمر خطير جداً لا سيما بعد أن كان القطاع المصرفي هو الدعامة الأولى للاقتصاد اللبناني"، معتبراً أن جزءاً كبيراً من المسؤولية "يقع على الهندسات المالية التي أوصلت البلد إلى هذا الوضع، وعلى جمعية المصارف التي تخالف اجراءاتها قانون النقد والتسليف"، لافتاً إلى "أن الاستهتار والاستخفاف بصغار المودعين لن يمر، فاللبنانيون وثورة 17 تشرين لهم بالمرصاد". ودعا مجلس النواب إلى إقرار قانون معجل مكرر لحماية حسابات صغار المودعين الذين يشكلون 86% من المودعين في المصارف، وذلك من أجل طمأنة الناس إلى مدخراتها.
 
وفيما اكد  أن من "غير المقبول أن يتأخر لبنان عن دفع مستحقات الأمم المتحدة في حين ننتظر الدعم من المجتمع الدولي"، استنكر مخزومي "غياب حكومة تصريف الأعمال عن مسؤولياتها التي يوكلها إليها الدستور والقانون"، معتبراً أن "جزءاً كبيراً من تداعيات الأزمة يقع على عاتق هذه الحكومة".
 
الوزير السابق فادي عبود
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق فادي عبود، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد ولاسيما منها اوضاع المصانع والمؤسسات الصناعية وما تعانيه نتيجة الازمة الراهنة لاسيما استيراد المواد الخام للصناعة الوطنية.
 
التعزية بالسلطان قابوس
الى ذلك، اوفد الرئيس عون وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب  الى مسقط لتقديم التعازي باسمه وباسم الشعب اللبناني بوفاة المأسوف عليه السلطان قابوس بن سعيد. وسيرافق الوزير بوصعب وفد رسمي. كما سينقل الوزير بوصعب تهاني الرئيس عون بتعيين السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلفا للسلطان الراحل.
 
تهنئة من ترامب وميركل
الى ذلك تلقى الرئيس عون بطاقات تهنئة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب لمناسبة الاعياد ومن الرئيس الالماني فرانك والتر شتانماير والمستشارة انجيلا ميركل.
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