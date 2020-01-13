انماء طرابلس: على حكومة تصريف الاعمال معالجة الازمات

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دعت جمعية إنماء طرابلس والميناء، في بيان، الحكومة المستقيلة والوزراء الى "تصريف الاعمال وتحمل مسؤولياتهم وتلبية حاجات المواطنين وتسيير امورهم".



واعتبرت انه "بما ان الحكومة العتيدة لم تبصر النور حتى الان وبما ان مصيرها حتى الان مجهول والمراوحة هي سيدة الموقف، فعلى السلطة التنفيذية ممارسة عملها والالتفات الى شؤون وشجون الناس ومصالحهم لان الفراغ ينذر بعواقب وخيمة، خصوصا وان الوضع المالي والنقدي ووضع الليرة اللبنانية بغاية الخطورة، ما يجعل كل المؤسسات التجارية امام عجز في الاستمرار بعملها"، مشددة على "ضرورة ان تعمل حكومة تصريف الاعمال على معالجة الازمات التي نتخبط بها وتحصين الوضع الاقتصادي من الانهيار بكل الوسائل وترك اجتماعاتها مفتوحة لتجاوز الازمة واعطاء الثقة للرأي العام المحلي والعربي والدولي".