عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 كانون الثاني 2020

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الأخبار: نصر الله للأميركيين: لا أمان لكم بيننا

سلامة: سلطة مطلقة أو لا ودائع

عقوبات أميركية متوقعة على رجال أعمال ومصرفيين وسياسيين بتهمة الفساد



البناء: المقاومة العراقية تهاجم قاعدة بلد بالصواريخ… وبومبيو يصلّي للجرحى ويطلب الحماية الحكوميّة نصرالله: سيرحل الأميركيون… وستقنعهم الدماء… وتلقيت طلبات من استشهاديّين الحكومة في عنق زجاجة: تضارب الرؤى بين أصحاب التكليف والرئيس المكلّف



اللواء: التأليف يدخل «مأزق الصلاحيات»: لا تقدُّم ولا إعتذار

دياب يستنجد: رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا.. بعبدا لسحب التكليف.. و«الثنائي» غاضب



نداء الوطن: نصرالله يرفع معنويات الإيرانيين... وهذه أسباب رسالته "الكردية"

طهران... الأرض تهتز تحت أقدام النظام



الجمهورية: أسبوع ساخن حكومياً وميدانياً



النهار: السلطة تُعزِّز الفراغ... وتستفزّ الشارع



الديار: نصرالله : الردّ على اغتيال القائد الشهيد وعلى الجريمة الأميركيّة سيكون مساراً طويلاً

أخبار العراق تؤكد أن تحريره من الأميركيين انطلق .. والنصر آت

نحن الأقوى على أرضنا من غزة لطهران واليمن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين

the daily star: Cabinet formation deadlocked



l'orient le jour: Après la lutte pour les quotes-parts, la futile guerre des prérogatives