living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 13 كانون الثاني 2020

13
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

الأخبار: علم وخبر

35 جندياً أميركياً إلى عوكر

وصلت إلى لبنان قبل أيام قوة من مشاة البحرية الأميركية قوامها 35 جندياً، بهدف رفع إجراءات الحماية في مبنى السفارة الأميركية في عوكر، وزيادة عديد الجنود الذين يتولّون أساساً حماية المبنى. واللافت أن هؤلاء الجنود وصلوا بواسطة طائرة حطّت في مطار حامات العسكري، لا عبر مطار بيروت الدولي. وتأتي الخطوة، بعد التداعيات الأخيرة، والخشية من أعمال انتقامية كردٍ على اغتيال الولايات المتحدة الفريق الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وفي السياق نفسه، علمت «الأخبار» أن غالبية المستشارين العسكريين الأميركيين، الذين يتنقلون داخل قطعات الجيش في إطار التعاون بين الجيشين، قلّصوا تحركاتهم، وباتوا يركزون وجودهم في قاعدة حامات، باعتبارها المكان الأكثر أمناً لهم، وحصروا تنقلاتهم بالأمور الضرورية، مع تكثيف الإجراءات الأمنية.

 

تنفيعات انتخابية بغطاء «إنساني»

بعد اتخاذ بلدية بيروت قراراً بتوزيع حصص غذائية كمساعدات اجتماعية على أهالي بيروت، أوعز رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني الى بعض المخاتير والمفاتيح الانتخابية والجمعيات البيروتية إعداد لوائح بأسماء «الجديرين بالاستفادة من هذه المساعدات»، على ما تقول مصادر بلدية. وتضيف إن بلدية بيروت في صدد نشر إعلان هذا الأسبوع لإجراء مناقصة، بغية اختيار شركة لشراء المنتوجات الغذائية، على أن توزع في مراكز تابعة للبلدية بواسطة الحرس البلدي، علماً بأن لائحة المستفيدين محصورة بذوي سجلات النفوس المسجلة في بيروت، ولا تشمل سكان العاصمة.

 


سفارات تقلّص عديد موظفيها

قلّصت عدة سفارات غربية من عدد موظّفيها في بيروت، بالتزامن مع رحيل عدد من عائلات الدبلوماسيين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خشية تطوّر الأوضاع في لبنان على نحو سيئ وازدياد الأوضاع الاقتصادية والأمنية تأزماً.


طلبات الهجرة القديمة

تجري السفارتان الكندية والأوسترالية اتصالات بمواطنين لبنانيين عمدوا على مدى السنوات الماضية إلى تقديم طلبات هجرة إلى الدولتين عبر الإنترنت، وإبلاغهم بأن جهات معنية بدأت بالنظر في طلباتهم وأنه قد يطلب منهم تحضير المعاملات الرسمية لاستكمال الطلبات تمهيداً لبتّها.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر على صلة بالمفاوضات حول الحكومة الجديدة إن ثبات الرئيس حسان دياب بعد قبوله للتكليف في مناخات توتر عالٍ داخلياً وإقليمياً ودولياً عنصر يُحسَب له ولعدم تأثره بعناصر تجلب القلق في أي مواجهة مقبلة ويستدعي أخذها بالاعتبار في التعاون معه في تشكيل الحكومة الجديدة إضافة لكون البدائل أقلّ جدوى وسرعة، بينما الأزمة تتفاقم.


كواليس

قالت مصادر في محور المقاومة إن قرار إخراج القوات الأميركية من العراق هو قرار إيراني روسي صيني قطع أشواطاً في التنفيذ باتفاقات استراتيجية عراقية صينية اقتصادية وعراقية روسية عسكرية وإن اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس منحه زخماً شعبياً وفرصة دولية ووضعه على الطاولة كضرورة ملحة.

 

 


أسرار اللواء

همس
يردد مقربون من الرئيس المكلف أنه يُفضل سقوط حكومته في مجلس النواب على الإعتذار، حتى تتحمل القيادات السياسية مسؤولياتها تجاه البلد والناس!

لغز
تساءل خبير إقتصادي عن مصدر المبالغ الكبيرة من الدولارات المتوفرة يومياً لدى الصرافين الذين يتقاضون عمولات وصلت إلى ثلاثين بالمئة من قيمة الشيكات الدولارية، في حين تتذرع المصارف بعدم توفر العملة الخضراء في صناديقها، وتكتفي بإعطاء أصحاب الودائع ٢٠٠ دولار فقط إسبوعياً!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout