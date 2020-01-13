أسرار الصحف ليوم الأثنين 13 كانون الثاني 2020

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الأخبار: علم وخبر

35 جندياً أميركياً إلى عوكر

وصلت إلى لبنان قبل أيام قوة من مشاة البحرية الأميركية قوامها 35 جندياً، بهدف رفع إجراءات الحماية في مبنى السفارة الأميركية في عوكر، وزيادة عديد الجنود الذين يتولّون أساساً حماية المبنى. واللافت أن هؤلاء الجنود وصلوا بواسطة طائرة حطّت في مطار حامات العسكري، لا عبر مطار بيروت الدولي. وتأتي الخطوة، بعد التداعيات الأخيرة، والخشية من أعمال انتقامية كردٍ على اغتيال الولايات المتحدة الفريق الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وفي السياق نفسه، علمت «الأخبار» أن غالبية المستشارين العسكريين الأميركيين، الذين يتنقلون داخل قطعات الجيش في إطار التعاون بين الجيشين، قلّصوا تحركاتهم، وباتوا يركزون وجودهم في قاعدة حامات، باعتبارها المكان الأكثر أمناً لهم، وحصروا تنقلاتهم بالأمور الضرورية، مع تكثيف الإجراءات الأمنية.

تنفيعات انتخابية بغطاء «إنساني»

بعد اتخاذ بلدية بيروت قراراً بتوزيع حصص غذائية كمساعدات اجتماعية على أهالي بيروت، أوعز رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني الى بعض المخاتير والمفاتيح الانتخابية والجمعيات البيروتية إعداد لوائح بأسماء «الجديرين بالاستفادة من هذه المساعدات»، على ما تقول مصادر بلدية. وتضيف إن بلدية بيروت في صدد نشر إعلان هذا الأسبوع لإجراء مناقصة، بغية اختيار شركة لشراء المنتوجات الغذائية، على أن توزع في مراكز تابعة للبلدية بواسطة الحرس البلدي، علماً بأن لائحة المستفيدين محصورة بذوي سجلات النفوس المسجلة في بيروت، ولا تشمل سكان العاصمة.



سفارات تقلّص عديد موظفيها

قلّصت عدة سفارات غربية من عدد موظّفيها في بيروت، بالتزامن مع رحيل عدد من عائلات الدبلوماسيين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خشية تطوّر الأوضاع في لبنان على نحو سيئ وازدياد الأوضاع الاقتصادية والأمنية تأزماً.



طلبات الهجرة القديمة

تجري السفارتان الكندية والأوسترالية اتصالات بمواطنين لبنانيين عمدوا على مدى السنوات الماضية إلى تقديم طلبات هجرة إلى الدولتين عبر الإنترنت، وإبلاغهم بأن جهات معنية بدأت بالنظر في طلباتهم وأنه قد يطلب منهم تحضير المعاملات الرسمية لاستكمال الطلبات تمهيداً لبتّها.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر على صلة بالمفاوضات حول الحكومة الجديدة إن ثبات الرئيس حسان دياب بعد قبوله للتكليف في مناخات توتر عالٍ داخلياً وإقليمياً ودولياً عنصر يُحسَب له ولعدم تأثره بعناصر تجلب القلق في أي مواجهة مقبلة ويستدعي أخذها بالاعتبار في التعاون معه في تشكيل الحكومة الجديدة إضافة لكون البدائل أقلّ جدوى وسرعة، بينما الأزمة تتفاقم.



كواليس

قالت مصادر في محور المقاومة إن قرار إخراج القوات الأميركية من العراق هو قرار إيراني روسي صيني قطع أشواطاً في التنفيذ باتفاقات استراتيجية عراقية صينية اقتصادية وعراقية روسية عسكرية وإن اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس منحه زخماً شعبياً وفرصة دولية ووضعه على الطاولة كضرورة ملحة.



أسرار اللواء

همس

يردد مقربون من الرئيس المكلف أنه يُفضل سقوط حكومته في مجلس النواب على الإعتذار، حتى تتحمل القيادات السياسية مسؤولياتها تجاه البلد والناس!

لغز

تساءل خبير إقتصادي عن مصدر المبالغ الكبيرة من الدولارات المتوفرة يومياً لدى الصرافين الذين يتقاضون عمولات وصلت إلى ثلاثين بالمئة من قيمة الشيكات الدولارية، في حين تتذرع المصارف بعدم توفر العملة الخضراء في صناديقها، وتكتفي بإعطاء أصحاب الودائع ٢٠٠ دولار فقط إسبوعياً!