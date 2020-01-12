سلامة يوضح ما تم تداوله عن مقابلة "برنامج صار الوقت"

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قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة : تناولت بعض وسائل الإعلام بلسان محللين اقتصاديين وماليين مواضيع أُثيرت في برنامج صار الوقت خلال مقابلتي التلفزيونية على شاشة الـ MTV وبشأن موضوع الأوراق النقدية وتداولها، كان تصريحي واضحاً بما يتعلق بالأوراق النقدية ان الإلزام القانوني للمصارف هو إلزام بتسديد هذه المبالغ "النقدية" بالليرة اللبنانية وان ما تقوم به المصارف اللبنانية بتسديد مبالغ بالدولار الاميركي هي خدمة تقدمها ولا اعتراض لي عليها.

لم اذكر أبداً ان المصارف يمكن ان تحول الودائع لديها التي هي بالدولار الى الليرة اللبنانية.اقتضى توضيح هذا الأمر