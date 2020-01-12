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السيد نصرالله: اغتيال سليماني بداية تاريخ جديد في منطقتنا

12
JANUARY
2020
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نفى الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أن يكون قاسم سليماني "قد خطط لنسف سفارات أميركية في المنطقة كما ادعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، واصفا ترامب ب"الأكذب في تاريخ أميركا".

وإذ رأى ان "أول رد حقيقي (على الاغتيال) يقوم به العراق هو إخراج القوات الأميركية"، ونوه بقرار البرلمان العراقي بهذا الصدد، أكد على صعيد دور محور المقاومة، أن "ما قيل ليس للاستهلاك المحلي، لأن قوى المقاومة جادة وصادقة، وعلى الأميركيين أن يرحلوا من منطقتنا، لأن البديل من الرحيل عموديا، أن يرحلوا أفقيا. هذا موقف ثابت ونهائي لدى محور المقاومة". أضاف: "نحن نتحدث عن مرحلة جديدة وعصر جديد وهذا ما ستأتي به المرحلة المقبلة".

وخاطب القادة الأميركيين قائلا: "أي عالم أكثر أمانا كما تقولون بعد اغتيال سليماني، هل في فلسطين وباكستان وأفغانستان واليمن وغيرها؟، ولكن ستكشف لكم الأيام انه بعد اغتيال سليماني سيكون العالم مختلفا. انها بداية تاريخ جديد في منطقتنا".

وختم معاهدا على "المضي في هذا الطريق كي نحقق أهدافنا".

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