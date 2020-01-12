توضيح من جمعية Mission de vie

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ايضاح أن ملف mission de vie المحال من النيابة العامة التمييزية إلى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان فيها طلبت الإدعاء على الجماعة بالمادة ٣٨٠ عقوبات مخالفة قرار قضائي فقط وعلى أحد الاشخاص بجنحة المادة ٥١٩ عقوبات أعمال منافية للحياء ولا يوجد أي ادعاء يتعلق بالجماعة لا بالتحرش الجنسي ولا تجارة الاطفال فيكفي تضليلاً للرأي العام. غداً سنبرز بالمستندات حرفية الادعاء ولن يكون هناك اي محل لا للكذب ولا للتضليل وسنلاحق كل من قام بالافتراء علينا وما زال يفتري.



المحاميان ميشال حنوش ودايان سلامه