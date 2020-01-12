A + A -

مقدمة نشرة الاخبار المسائية OTV - الاحد 12 كانون الثاني 2020 :

لم يتمكن الرئيس المكلف حسان دياب حتى الساعة من تخطي عتبة الاسماء وعقبة الانتماء في توليفته المنتظرة . بدأ بعناصر قوة واسناد متمثلة بدعم غير مباشر من المجتمع الدولي وتأييد مباشر من اطراف مؤثرة سمته ومدته بمقومات مواجهة ومجابهة اضافة الى عامل اساسي وهو حاجة جميع اللبنانيين باختلاف مشاربهم ومضاربهم الى حكومة انقاذ توقف الانحدار والانهيار ,

بعد اغتيال قاسم سليماني تغير المشهد وقد يتغير اكثر . لم تكن حكومة التكنوقراط مطلوبة ومرغوبة لانها قد تؤدي الى مواجهة داخلية لكن حكومة سياسية مطعمة باختصاصيين قد تكون المخرج والمنفذ في وضع اقليمي متوتر ومتفجر وقد تصلح لأن تكون حكومة مواجهة للتحديات الناشئة عن ارتفاع منسوب الغليان في منطقة تعيش على فوهة بركان . ولعل اكثر المؤشرات دلالة على هذا التوجه يكمن في موقف الرئيس نبيه بري المتمسك بحكومة وحدة وطنية اسماها حكومة لمّ الشمل لتكون قد الحمل والثقل .

تبين للرئيس المكلف بعد قرابة الشهر انه بالغ في الرهان على استمالة الحراك الشعبي الذي لم يقابل احتضانه له بالموقف المناسب وانه استحضر اسماء ووجوه عفا عليها الزمن وطواها النسيان ومحتها الايام من لوح ذاكرة اللبنانيين لانها اصلا لم تنجز ما يحفظها في الذاكرة والدنيا والاخرة . لكن الثغرة الكبيرة التي عمل الرئيس المكلف جاهدا لسدها تمثلت في سور السنة العظيم التي ارتفع في وجهه من الرئيس سعد الحريري الى المفتي دريان الى رؤساء الحكومة السابقين المهجوسين والممتعضين من دخول وافد جديد الى ناديهم الى القاعدة السنية التي لا نتظر اليه نظرتها للحريري الى غياب اي دعم او موقف من اي دولة عربية او خليجية .

وفي سياق متصل علمت ال otv ان موقفا نوعيا متقدما لتكتل لبنان القوي سيعلن عنه الثلثاء المقبل بعد اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل وان هذا الموقف سيأتي نتيجة متابعة متأنية لما جرى في الاسابيع والايام الماضية وثمرة مراجعة واقعية وعملية للاحداث والمواقف التي رافقتها وواكبتها .

في هذا الوقت يستمر التفلت النقدي بلا ضوابط ولا قيود ولا حدود في ظاهرة غير مسبوقة من انعدام المسؤولية وغياب الشفافية وسط معلومات عن تواطؤ وصفقات وسمسرات مغطاة بعباءات وغض طرف لتحقيق ارباح غير شرعية ومضاربات غير قانونية واخلاقية بحق الليرة اللبنانية .

والى ان يحين اوان المحاسبة التي استحالت والاجراءات التي طالت فرمل السيد حسن نصرالله اندفاعة تسريبات وسيناريوهات ترسم مخارج هادئة وباردة لأزمة متفجرة سببها اغتيال الفريق قاسم سليماني وان المفاوضات الايرانية الاميركية آتية , فأكد ان الرد الايراني بداية وليس نهاية وان الامور بخواتيمها وان الخواتيم لن تكون كما في الافلام - سعيدة - بل بعكس ما تخطط له واشنطن وان المرحلة المقبلة ستبّين ذلك .



