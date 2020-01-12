living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لم يتمكن الرئيس المكلف حسان دياب حتى الساعة من تخطي عتبة الاسماء

12
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الاخبار المسائية OTV - الاحد 12 كانون الثاني 2020 :

لم يتمكن الرئيس المكلف حسان دياب حتى الساعة من تخطي عتبة الاسماء وعقبة الانتماء في توليفته المنتظرة . بدأ بعناصر قوة واسناد متمثلة بدعم غير مباشر من المجتمع الدولي وتأييد مباشر من اطراف مؤثرة سمته ومدته بمقومات مواجهة ومجابهة اضافة الى عامل اساسي وهو حاجة جميع اللبنانيين باختلاف مشاربهم ومضاربهم الى حكومة انقاذ توقف الانحدار والانهيار ,

 

بعد اغتيال قاسم سليماني تغير المشهد وقد يتغير اكثر . لم تكن حكومة التكنوقراط مطلوبة ومرغوبة لانها قد تؤدي الى مواجهة داخلية لكن حكومة سياسية مطعمة باختصاصيين قد تكون المخرج والمنفذ في وضع اقليمي متوتر ومتفجر وقد تصلح لأن تكون حكومة مواجهة للتحديات الناشئة عن ارتفاع منسوب الغليان في منطقة تعيش على فوهة بركان . ولعل اكثر المؤشرات دلالة على هذا التوجه يكمن في موقف الرئيس نبيه بري المتمسك بحكومة وحدة وطنية اسماها حكومة لمّ الشمل لتكون قد الحمل والثقل .

 

تبين للرئيس المكلف بعد قرابة الشهر انه بالغ في الرهان على استمالة الحراك الشعبي الذي لم يقابل احتضانه له بالموقف المناسب وانه استحضر اسماء ووجوه عفا عليها الزمن وطواها النسيان ومحتها الايام من لوح ذاكرة اللبنانيين لانها اصلا لم تنجز ما يحفظها في الذاكرة والدنيا والاخرة . لكن الثغرة الكبيرة التي عمل الرئيس المكلف جاهدا لسدها تمثلت في سور السنة العظيم التي ارتفع في وجهه من الرئيس سعد الحريري الى المفتي دريان الى رؤساء الحكومة السابقين المهجوسين والممتعضين من دخول وافد جديد الى ناديهم الى القاعدة السنية التي لا نتظر اليه نظرتها للحريري الى غياب اي دعم او موقف من اي دولة عربية او خليجية .

 

وفي سياق متصل علمت ال otv ان موقفا نوعيا متقدما لتكتل لبنان القوي سيعلن عنه الثلثاء المقبل بعد اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل وان هذا الموقف سيأتي نتيجة متابعة متأنية لما جرى في الاسابيع والايام الماضية وثمرة مراجعة واقعية وعملية للاحداث والمواقف التي رافقتها وواكبتها .

 

في هذا الوقت يستمر التفلت النقدي بلا ضوابط ولا قيود ولا حدود في ظاهرة غير مسبوقة من انعدام المسؤولية وغياب الشفافية وسط معلومات عن تواطؤ وصفقات وسمسرات مغطاة بعباءات وغض طرف لتحقيق ارباح غير شرعية ومضاربات غير قانونية واخلاقية بحق الليرة اللبنانية .

 

والى ان يحين اوان المحاسبة التي استحالت والاجراءات التي طالت فرمل السيد حسن نصرالله اندفاعة تسريبات وسيناريوهات ترسم مخارج هادئة وباردة لأزمة متفجرة سببها اغتيال الفريق قاسم سليماني وان المفاوضات الايرانية الاميركية آتية , فأكد ان الرد الايراني بداية وليس نهاية وان الامور بخواتيمها وان الخواتيم لن تكون كما في الافلام - سعيدة - بل بعكس ما تخطط له واشنطن وان المرحلة المقبلة ستبّين ذلك .

 


OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout