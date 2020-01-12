بالفيدو: الاعتداء على محتجين حاولوا طرد النائبين سامي فتفت وطارق المرعبي من مطعم في الجميزة

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تم الاعتداء بالضرب الشديد على محتجين حاولوا طرد ومضايقة النائبين سامي فتفت وطارق المرعبي في مطعم "la parilla".

وانتشر فيديو على مواقع التواصل يوثّق الاصابات بفعل الاشكال، فيما دعا المحتجون جميع الثوار لملاقاتهم الى امام المطعم للتظاهر، خاصة انّ من قام بعملية الاعتداء هم من الموظفين بحسب ما ورد في الفيديو.

واوضح النائب سامي فتفت في تغريدة له عبر حسابه "تويتر"، ما يلي: " أثناء تأديتي واجب العزاء بوالد الوزير الصديق الان حكيم تفاجأت بانتشار خبر على وسائل التواصل الاجتماعي مفاده انني كنت في مطعم La Parilla وقت وقوع الاشكال، يهمني أن اؤكد بأنّ ما يُشاع هو غير صحيح بصورة قطعيّة. كما اننا ندين العنف المقيت مهما كانت اسبابه او مبرراته. حمى الله الوطن".