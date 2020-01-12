القاضية غادة عون تُصدر قرارها بحق "Mission de vie": "تحرّش!"

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إدعت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وبناءً على ملف النيابة العامة التمييزية، على جماعة رسالة حياة "Mission de vie" بجرم المواد ٣٨٠ مخالفة قرار قضائي و ٥١٩ التحرش الجنسي.



كما قررت عون "التوسع في التحقيق بموضوع الاتجار بالاطفال".



وأيضًا، أحالت القاضية عون الإدعاء إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا.

ولاحقًا، نشر الإعلامي جو معلوف "وقائع التحقيقات والاعترافات في قضية Mission De Vie وطلب النيابة العامة التمييزية من القاضية غادة عون الإدعاء على الجمعية بتهمة التحرش الجنسي ومخالفة امر قضائي والأهم التوسع بالتحقيق بتهمة الاتجار بالأطفال".



وتوجه الى الجمعية بالقول :"Mission De Vie كفاكم كذباً".