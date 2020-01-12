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كيف علّق "المستقبل" على دعوات تفعيل حكومة تصريف الأعمال؟

12
JANUARY
2020
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علّقت اوساط تيار” المستقبل "لـ"مستقبل ويب"على الدعوات المتتالية الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال وتحميلها تبعات المرحلة الاقتصادية والسياسية بالقول ، ان هذه الدعوات يفترض ان تركز على وجوب تأليف الحكومة من المعنيين بتأليفها واصدار مراسيم تشكيلها .

أضافت؛ ان رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس سعد الحريري لم يتخلف عن تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية في أية لحظة ، وقد غادر في اجازة عائلية بفرضية ان الحكومة ستولد عشية رأس السنة كما أعلن الرئيس ميشال عون بعد قداس الميلاد في بكركي لتكون هدية اللبنانيين في السنة الجديدة .

وقالت الأوساط ان الرئيس الحريري عائد حتماً وسيواصل العمل بما يتوجب عليه وخطوطه مفتوحة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة تصريف الأعمال مع الوزارات المختصة ، وليس من الفائدة بمكان تسليط الأضواء على الحكومة واتهامها باهمال واجباتها فيما الواجب الوطني والدستوري يقتضي التركيز على تأليف حكومة جديدة تتحمل مسؤولية التصدي للانهيارات الاقتصادية المتواصلة .

وختمت بالقول؛ ان رمي الكرة في ملعب حكومة تصريف الأعمال ، خطوة في الاتجاه الخطأ ، لأن الملعب الحقيقي موجود حيث يتقرر مصير الحكومة العتيدة وليس في بيت الوسط .

 

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