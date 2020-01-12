الطقس غدا غائم دون تعديل بالحرارة وثلوج على 1300م

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في الجنوب مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر.وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الأحد

حيث يتحول الى متقلب وماطر أحيانا.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة يتخللها انفراجات خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد ليل الأحد/الاثنين مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق .

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في الجنوب مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل. نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 8 الى 18، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، في الداخل من 3 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س

- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%.

- حال البحر: منخفض الموج . حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 6,43 ساعة غروب الشمس: 16,49 .