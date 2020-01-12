living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطقس غدا غائم دون تعديل بالحرارة وثلوج على 1300م

12
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في الجنوب مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر.وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة:طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الأحد
حيث يتحول الى متقلب وماطر أحيانا.
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة يتخللها انفراجات خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد ليل الأحد/الاثنين مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق .
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في الجنوب مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل. نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
 
- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 8 الى 18، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، في الداخل من 3 الى 15 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س
 
- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيء على المرتفعات بسبب الضباب.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%.
 
- حال البحر: منخفض الموج . حرارة سطح الماء: 18 درجة.
 
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 6,43 ساعة غروب الشمس: 16,49 .
وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout