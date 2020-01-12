عناوين الصجف ليوم الأحد 12 كانون الثاني 2020

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النهار: انهيارات الدولة الفاشلة: فضيحة أمميّة وانسداد حكومي
الديار: طارت الحكومة والدولار الى 3000 ليرة ومواقف عنيفة صدرت
اكبر جبهة معارضة تعارض العهد ولولا حزب الله لانهارت الدولة
بري ضد حكومة تكنوقراط وموقفه سيؤدي لعودة الحريري رئيساً
الوطن السورية: الرئيس الأسد أبرق مُعزياً: الراحل خلق لبلاده موقعاً متميزاً بكثير من الحكمة والحنكة … عُمان ودّعت قابوس وهيثم آل سعيد يخلفه
الأنباء: دياب: لن أرضخ للتهويل.. وجريصاتي: رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع
لبنان فقد حق الكلام «الأممي».. وبري: لن أشارك ولن أعارض
الشرق الأوسط: خلاف عون ودياب يعيد مساعي تشكيل الحكومة إلى «المربع الأول»
مصادر الرئيس المكلف: إذا كانوا يستطيعون سحب التكليف فليفعلوا