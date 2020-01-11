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وزير المال سيتقدم بدعوى قضائية ضد قناة “الجديد”!

11
JANUARY
2020
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غرّد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل على حسابه عبر “تويتر”، “مرة جديدة تحاول قناة الجديد استكمال مسلسل ابتذالها المهني المكشوف وخلق اتهامات مدفوعة الأجر والغايات للتغطية على الحقائق والتي أصبحت معروفة للجميع وأزعجت اصحاب الجديد المستفيدين من قطاع الكهرباء وأزماته ووقوف وزارة المال في وجه المخالفات الواضحة في الملف التي تناولته والذي منع هدر عشرات الملايين من الدولارات”.

واضاف، “أما ما يتعلق بالحديث عن صفقة وعمولات فهي مردودة عليهم وعلى من يغطون عليه في عملية كنا وما زلنا نطالب كما كل الناس لماذا لم تنجز حتى الان وفق الأصول وشبكة المستفيدين منها”.

وتابع خليل، “وحتى لا يعتقد البعض انه يرمي كلامه ويهرب سأتقدم الاثنين بدعوى أمام القضاء المختص على الجديد وادارته في كل ما اختلق وعرض في مقدمة نشرة اليوم”.

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