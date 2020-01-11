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تشكيل الحكومة في مهبِّ الريح

11
JANUARY
2020
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مقدمة نشرة الأخبار المسائية OTV - السبت 11 كانون الثاني 2020:

 

تشكيل الحكومة في مهبِّ الريح

 

أما المسؤولية، فتحديدُها على عاتِق البيانات والتغريدات والمقابلات والمصادر التي تدّفقت اليوم على أكثر من جبهة سياسية.

 

فبعد التصريح الليلي لرئيس الحكومة المكلف، ردٌّ صباحي من رئيس مجلس النواب، وهجومٌ مكرَر على العهد وحليفِه الرئيسي من النائب السابق وليد جنبلاط، في وقتٍ انصبَّ همُّ رئيس تيار المردة على معرفة حجم جبران باسيل في الحكومة المقبلة لتحديد حصته بوزير أو إثنين، كما قال في تغريدةٍ، تزامناً مع تراشُقٍ بالبيانات والمصادر بين وزارتَي الخارجية والمالية، حول حِرمان لبنان من حق التصويت في الأمم المتحدة، لعدم تسديد المستحقات... كل ذلك فيما الهمُّ المعيشي يتعاظم، والمآسي الحياتية تزداد، على وقع الأزمة الاقتصادية المستفحِلة والوضع المالي غير المسبوق...

 

وفي الموضوع الحكومي، لفت اليوم ما صدر عن وزير الدولة لرئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الذي أكد ان رئيسَ الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية، وليس أيضاً مجرد موثِّق بتوقيعه لوثيقةِ تأليف الحكومات، ليُضيف: ضنّاً بالوطن والشعب والوقت الغالي الذي يُهدر والنزف يوهِن شرايين لبنان، كفانا حربَ صلاحياتٍ ومهاترات وبُكائيات ونُصرة مزعومة لمواقع في الدولة هي من أحجار الزاوية في النظام الدستوري اللبناني وليست قَطعاً "مكسر عصا"...

 

هذا في الداخل. أما خارجياً، فانشغالٌ بمأساة الطائرة الاوكرانية وايران، وبوفاة سلطان التفاهمات الاقليمية وعُمان... قابوس بِن سَعيد.

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