الحريري أبرق لسلطان عمان الجديد معزيا بوفاة السلطان قابوس

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أبرق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إلى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، معزيا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، وسائلا الله أن يعنيه "على قيادة عمان ومواصلة مسيرة الخير والاستقرار والسلام لشعبها العزيز".

وفي ما يلي نص البرقية: "برحيل المغفور له بإذن الله السلطان قابوس، تفقد أمتنا شخصية تاريخية فذة نذرت حياتها للعمل في سبيل تقدم سلطنة عمان وجعلها منارة من منارات الحضارة والثقافة والحداثة في الخليج العربي.

باسمي وباسم الحكومة اللبنانية، أتوجه لجلالتكم وللشعب العماني الشقيق بأحر التعازي القلبية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير برحمته ورضوانه، وأن يعينكم على قيادة عمان ومواصلة مسيرة الخير والاستقرار والسلام لشعبها العزيز".