قوى الامن: تدابير سير في مناطق التزلج تسهيلا لحركة المرور

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"مع بدء موسم التزلج، تتوافد أعداد كبيرة من الناس لممارسة هوايتهم والتمتع بعطلة نهاية الأسبوع في المناطق الجبلية (كفرذبيان- عيون السيمان)، الأمر الذي يسبب زحمة سير خانقة، وبسبب عدم استقبال "ساحة وردة" - في منطقة عيون السيمان لرواد التزلج، وعدم استيعاب ساحة "Jonction" للجميع، وتخفيفا للازدحام، تتخذ عناصر فصيلة عيون السيمان ونقطة التزلج تدابير سير لتسهيل مرور وانتقال المتزلجين ومرتادي هذه الأماكن، بحيث يتوجب على الزائرين - وبعد امتلاء ساحة "Jonction" بالسيارات- ركن سياراتهم في المرائب المجاورة لمرأب "Jonction" ويتم نقلهم من هذه المرائب بواسطة "سيارات فان" وضعت خصيصا لهذه الغاية، من قبل الشركة المعنية.

يرجى من المواطنين الكرام التقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".