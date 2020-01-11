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فرنجية يكشف عن شروطه للمشاركة بالحكومة

11
JANUARY
2020
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كشف رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيه ل"مستقبل ويب" أنه أبلغ الرئيس المكلف وكل المعنيين بتشكيل الحكومة "منذ بداية الطريق" موقفاً واضحاً لا لبس فيه ولا تراجع عنه.

وأوضح أن هذا الموقف مفاده أنه إذا شكلت حكومة وفاق وطني أو تمثّل فيها الحراك فان حجمنا يقتضي أن نتمثّل بوزير.أما اذا كان التمثيل المسيحي يقتصر على التيار الوطني الحرّ فقط فنحن لا نرضى بوزير واحد وإنما نطالب بوزيرين ."

وأكد فرنجيه أنه في هذه الحال "نريد حقيبة الأشغال ومعها حقيبة ثانية نتوافق عليها فيتولى كل وزير حقيبة لا وزير واحد بحقيبتين ."

أضاف : "قبل أن نتخذ قرارنا نريد أن نعرف حجم الوزير جبران باسيل في الحكومة وبناء على ذلك نقرر المشاركة أو عدمها ،وبالتالي إذا كان الوزراء المقترحون مستقلين عن الأحزاب فعلاً شيء وإذا كانت الأحزاب تسمّي الوزراء فنحن نريد اعتماد المبدأ نفسه."

مستقبل ويب
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