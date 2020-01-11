الرئيس عون معزياً بالسلطان قابوس بن سعيد: كان أخاً وصديقاً للبنان وداعماً لاستقراره وأمنه

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رئيس الجمهورية: العالم العربي يفقد برحيل السلطان قابوس رجل الحوار والحكمة والسلام الذي عمل من أجل لمّ الشمل وتعزيز التضامن

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن حزنه الكبير بوفاة السلطان قابوس بن سعيد "الذي كان أخاً وصديقاً للبنان في كافة المراحل والظروف الصعبة التي مرّ بها مسانداً قضاياه المحقة وداعماً استقراره وأمنه وتطلعات شعبه".

موقف الرئيس عون جاء في برقية تعزية وجهها إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وهنا نصّها:

"تلقيت بحزن نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي خدم بلاده وشعبه على مدى نصف قرن، وكان أخاً وصديقاً للبنان في كافة المراحل والظروف الصعبة التي مرَّ بها، مسانداً قضاياه المحقَّة، وداعماً استقراره وأمنه وتطلعات شعبه.

ويفقد العالم العربي برحيل السلطان قابوس، رجل الحوار والحكمة والسلام الذي لطالما عمل من أجل لمِّ الشمل العربي وتعزيز تضامنه ومنعته في وجه التحديات التي تهدد دولنا شعوبنا.

في هذه المناسبة الأليمة، أتقدَّم من جلالتكم، باسمي وباسم الشعب اللبناني، بتعزيتي القلبية الحارة، سائلاً الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد برحمته، ويلهمكم وشعبكم الشقيق الصبر والتعزية، ويمدَّكم بالصحة والعزم في مسؤولياتكم الوطنية، في خدمة سلطنة عمان وازدهار شعبها".