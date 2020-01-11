ارسلان زار السّفارة الإيرانيّة معزّياً بسليماني: على دول الخليج أن يعوا أهميّة ما حصل ويفتحوا صفحة جديدة مع إيران

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زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان على رأس وفد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، لتقديم التعازي بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ورفاقه، وكان في استقباله السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا.

ضم الوفد: وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، أمين عام الحزب وليد بركات، عضوي المجلس السياسي د. نزار زاكي وبلال العريضي، ومدير مكتب أرسلان أكرم مشرفيّة.

بعد اللقاء صرّح أرسلان قائلاً: "نتقدّم بالتعازي من الأمّة جميعاً ومن محور المقاومة باستشهاد القائد سليماني في هذا الظرف العصيب التي تمرّ فيه المنطقة والعالم، كما نستنكر هذا التصرّف الأرعن الذي أدّى إلى هذا الموضوع".

وتابع: "ممّا لا شكّ فيه ونحن على ثقة ويقين أن ما حصل سيكون نقطة انطلاق قويّة باتجاه انتصار محور المقاومة في كلّ المنطقة، خاصّة بأن مسيرتنا حق ومقاومتنا حق".

وأضاف: "على الآخرين أن يعوا خطورة الوضع وخطورة الإستمرار بالتعاطي بهذه الطريقة في منطقة حسّاسة جداً ولها تأثيرها المباشر على مجرى الأمور في العالم، ممّا يتطلّب مزيداً من الوعي ويتطلّب حس أكبر بالمسؤولية".

وختم أرسلان متمنياً على دول الخليج تدارك أهميّة ما حصل وفتح صفحة جديدة في المنطقة مع إيران لما فيه خير وسلامة أبناء هذه المنطقة والأحرار في هذه المنطقة، ممّا يشكّل استقلالاً تاماً ومنجز في العراق، وممّا شكّل استقلال سورية وكل قضايانا في المنطقة".