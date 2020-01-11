living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ارسلان زار السّفارة الإيرانيّة معزّياً بسليماني: على دول الخليج أن يعوا أهميّة ما حصل ويفتحوا صفحة جديدة مع إيران

11
JANUARY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان على رأس وفد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، لتقديم التعازي بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ورفاقه، وكان في استقباله السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا.
 
ضم الوفد: وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، أمين عام الحزب وليد بركات، عضوي المجلس السياسي د. نزار زاكي وبلال العريضي، ومدير مكتب أرسلان أكرم مشرفيّة.
 
بعد اللقاء صرّح أرسلان قائلاً: "نتقدّم بالتعازي من الأمّة جميعاً ومن محور المقاومة باستشهاد القائد سليماني في هذا الظرف العصيب التي تمرّ فيه المنطقة والعالم، كما نستنكر هذا التصرّف الأرعن الذي أدّى إلى هذا الموضوع".
 
وتابع: "ممّا لا شكّ فيه ونحن على ثقة ويقين أن ما حصل سيكون نقطة انطلاق قويّة باتجاه انتصار محور المقاومة في كلّ المنطقة، خاصّة بأن مسيرتنا حق ومقاومتنا حق".
 
وأضاف: "على الآخرين أن يعوا خطورة الوضع وخطورة الإستمرار بالتعاطي بهذه الطريقة في منطقة حسّاسة جداً ولها تأثيرها المباشر على مجرى الأمور في العالم، ممّا يتطلّب مزيداً من الوعي ويتطلّب حس أكبر بالمسؤولية".
 
وختم أرسلان متمنياً على دول الخليج تدارك أهميّة ما حصل وفتح صفحة جديدة في المنطقة مع إيران لما فيه خير وسلامة أبناء هذه المنطقة والأحرار في هذه المنطقة، ممّا يشكّل استقلالاً تاماً ومنجز في العراق، وممّا شكّل استقلال سورية وكل قضايانا في المنطقة".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout