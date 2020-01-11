ابي رميا يتقدم بإخبار قضائي لمحاسبة المسؤولين عن تعريض حياة المواطنين للخطر وهدر المال العام

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تقدم عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا بإخبار قضائي إلى النيابة العامة التمييزي حول موضوع الحفر على اوتوستراد جبيل، عمشيت، المنصف، البربارة، وفغال، لإجراء التحقيقات اللازمة لجهة الإهمال في معالجة موضوع الحفر وتعريض السلامة العامة للخطر، وهدر المال العام، وقد جاء فيه:

بيروت في 9/1/2020"

جانب النيابة العامة المالية الموقرة

بواسطة النيابة العامة التميزية

مقدم من: النائب سيمون ابي رميا

الموضوع: تعريض السلامة العامة الى الخطر والاضرار بالمواطنين وهدر المال العام

تحية وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه،

ما تزال الحفر العميقة منتشرة على الأوتوستراد الدولي ولا سيما في منطقة "جبيل- عمشيت – المنصف – بربارة – فغال" من دون أي معالجة وبالرغم من مراجعاتنا المتكررة للجهات الرسمية المعنية حول هذا الموضوع.

ومع نداءات واتصالات عديدة تلقيناها من مواطنين متضررين، فقد عاينت بتاريخ 8-1-2020 هذا القسم من الأوتوستراد، حيث تبين لنا مدى كثرة وحجم وعمق الحفر الموزعة على المسارات المختلفة ما يعرض حياة المواطنين لخطر جدي على هذا القسم من الطريق الدولية.

كما شاهدنا بأم العين عشرات السيارات المتوقفة على جانب الطريق والتي تعود لمواطنين كانوا ضحية الحفر المذكورة.

لذلك ولما ترونه عفواً،

جئنا بالإخبار الحاضر، طالبين من نيابتكم الموقرة إجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من المعلومات التي وضعناها امامكم لجهة الإهمال في معالجة موضوع الحفر وتعريض السلامة العامة للخطر، كما والتحقق من مدى مطابقة الاسفلت المعتمد وعملية التزفيت في هذا القسم من الأوتوستراد للمعايير وعدم هدر المال العام؛ والادعاء على من تظهره التحقيقات مسؤولا واحالته الى المراجع القضائية المختصة.

"النائب سيمون ابي رميا