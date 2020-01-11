مشروع الموازنة بدأ توزيعه على النواب وبري بصدد الدعوة الى جلسة لـ3 أيام

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ينتظر ان يحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة لمناقشة مشروع موازنة السنة الحالية خلال الاسبوع المقبل. الّا انّ ذلك رهن بعودة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من سفرته الخارجية الى بيروت، وفق ما اشارت صحيفة "الجمهورية".

وبحسب المعلومات فإنّ مشروع الموازنة بَدا توزيعه على النواب اعتباراً من اليوم، وان الرئيس نبيه بري بصدد الدعوة الى جلسة لمدة 3 ايام بجولات نهارية ومسائية ومنقولة مباشرة على الهواء عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.

وقال بري انه تواصل لهذه الغاية مع الرئيس الحريري آملاً عودته سريعاً لعقد جلسة المناقشة بسرعة، فوعد الاخير بأنه سيكون في بيروت ربما اليوم، علماً انّ بري يؤكد انّ ثمة ضرورة ملحّة لإقرار الموازنة قبل نهاية شهر كانون الثاني الحالي، باعتبار انّ هذا الشهر يشكّل آخر المهل القانونية والدستورية لإقرار الموازنة فيه. وفي حال عدم إقرارها ضمن هذا الشهر، سيدخل البلد اعتباراً من أول شباط المقبل في مرحلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية.