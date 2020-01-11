أسرار الصحف ليوم السبت 11 كانون الثاني 2020

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اللواء

همس

لا يُبدي مسؤول كبير أية حماسة للعودة إلى التأليف، ما لم يحصل تفاهم والتزام بمسار تسوية ما بعد الثقة.

غمز

نصح الرئيس المكلف بوضع برنامج زمني لمساره التأليفي، قبل التلويح بالاعتذار!

لغز



خلافاً لأي تأويل، يلاحظ مراقبون ان أيّ لقاء لم يعقد بين مرجعين حول تأليف الحكومة.

البناء

خفايا

قال مرجع سياسي إنّ التعثر الحاصل في المسار الحكومي لاعلاقة له باعتبارات شخصية في علاقات الأطراف المعنية بالرئيس المكلف أو اعتبارات حزبية في انتقاء الوزراء، بل هو نتاج الحاجة لتقييم هادئ للمتغيّرات التي تعيشها المنطقة ورؤية مدى سيطرتها وحضورها وتأثيرها على لبنان وملاءمة التشكيلة الحكومية لمقتضيات مواجهة التحديات التي تفرضها واصفاً مايجري بأنه تريّث أكثر مما هو تعثر…

كواليس

قالت مصادر روسية إعلامية إنّ الحملة التي تستهدف إيران على خلفية سقوط الطائرة الأوكرانية تستعيد مشهد استهداف روسيا في حادث مشابه، وإنّ ماتوفر لدى موسكو من معطيات يؤكد أنّ الحادث تقني وأنّ كلّ الكلام عن صاروخ أخطأ الطائرة يغيّرون طبيعته في كلّ رواية هو لتبرير حملة حصار وضغوط سياسية وصرف الإنتباه عن الصراع الجاري والمسؤول عن التصعيد في المنطقة…

الجمهورية

كاد النقاش حول مسألة حساسة بين مسؤول كبير وممثل رئيس احد الاحزاب ان يتطور الى إشكال كبير

تبين ان بعض تجار الجملة يحتسبون سعر البضائع على اساس الدولار 3000 ليرة، في غياب الاجهزة الرقابية المختصة.

تمنى حزب نافذ خلال زيارته مرجعية روحية إعادة النظر في تركيبة التشكيلة الحكومية.