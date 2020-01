عناوين الصحف ليوم السبت 11 كانون الثاني 2020

A + A -

الأخبار

أطيحوا رياض سلامة!

المصارف و«الدولة»... عدائية مفرطة ضد أصحاب الأموال المحتجزة!

‫برّي: إذا ألّفوا حكومتهم فلن أشارك!

‫واشنطن ترفض الانسحاب من العراق: هل تتحمّل الثمن؟

‫بلدية بيروت «تبلّط البحر» بـ 21 مليار ليرة!

اللواء

التأليف يدخل «مأزق الصلاحيات»: لا تقدُّم ولا إعتذار

دياب يستنجد: رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا.. بعبدا لسحب التكليف.. و«الثنائي» غاضب

الجمهورية

الحكومة: خلاف على الشكل والمضمون

تقنين كهرباء ومال

الحكومة مؤجلة حتى يحسم شكلها..بري: لا أحد يقيدني.. ودياب: لن أرضخ

البناء

المقت حراً في الجولان: سورية تنتصر لجولانها وينتصر بها

اعتراف ضمنيّ بسقوط الضمّ تجاذب سياسي عراقي أميركي حول الانسحاب

والحشد مصمّم على الردّ تشاور حول المستقبل الحكومي حتى الإثنين

وكلمة نصرالله ترسم الاتجاه غداً

The Daily Star

Govt of specialists on hold as Diab faces dilemma