living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شقير يمدّد عقدَي الخلوي إلى أجل غير مسمّى!

11
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إيلي الفرزلي-

 

بدلاً من القيام بالإجراءات القانونية المباشرة لاسترجاع قطاع الخلوي، فضّل وزير الاتصالات المراوغة. ربط بدء مهلة التسلّم بموافقة رئيس مجلس الوزراء، فحرّر الشركتين من كل المهل. باختصار، خلافاً للقانون وتوصيات لجنة الاتصالات النيابية، مدّد شقير عقد «أوراسكوم» و«زين» إلى أمد غير محدد!

مرّت 10 أيام على انتهاء عقد شركتَي الخلوي، من دون أن يصدر عن وزارة الاتصالات أي توضيح بشأن آليات تسلّم القطاع وموعده. حتى اليوم، لا تزال شركتا «أوراسكوم» و«زين» تعملان كما لو أن العقد ساري المفعول. لا الوزارة عيّنت لجنة للتسلّم، ولا الشركتان تعدّان العدة للرحيل.

في المعلومات المتداولة أن وزير الاتصالات راسل الشركتين المشغلتين، في 31 كانون الأول، طالباً استرداد القطاع خلال مهلة ستين يوماً يحددها العقد. كما أرفق رسالته بالدعوة إلى اجتماع يعقد في الوزارة لمتابعة الموضوع. الدعوة وجّهت إلى رئيس مجلس إدارة كلّ من الشركتين، أي نجيب ساويرس وبدر الخرافي. لكن قبل يوم واحد من الاجتماع الذي كان مقرراً الثلاثاء الماضي، أبلغ محمد شقير المدعوين بتأجيل الاجتماع. لم يعرف أحد لماذا أجّل، لكن في «تاتش» سرت أخبار عن أن التأجيل مرتبط بعدم قدرة الخرافي على الحضور.
ما شأن الاجتماع ببدء إجراءات الاسترداد؟ عملياً، لا رابط بين الأمرين، وخاصة أن إجراءات التسلّم هي روتينية ويمكن المباشرة بها فوراً. لكن، بحسب معلومات مؤكدة، فإن من يتحمّل مسؤولية التأخير في تنفيذ العقد هو وزير الاتصالات شخصياً. فمضمون الرسالة ليس سوى محاولة للالتفاف على بنود العقد، ولا سيما المادة 31 التي تنظّم إجراءات التسليم، وعلى توصية لجنة الاتصالات البدء باسترجاع القطاع. فخلافاً لأي قانون، أفتى وزير الاتصالات، بشكل غير مباشر، بتمديد العقدين إلى أمد غير محدد. وعبر ديباجة غريبة، أعلم المشغّلين أنه «بانتهاء عقد الإدارة، والتزاماً بالمادة 31 منه، فإن على الشركة تسليم القطاع إلى الدولة اللبنانية خلال ستين يوماً». لكن المفاجأة كانت في إشارته إلى أن هذه المهلة «تبدأ بعد الحصول على الموافقة الاستثنائية لرئيس مجلس الوزراء».
إلى ذلك التاريخ، وخلال الفترة الانتقالية، أشار شقير إلى أنه يجب على كل شركة أن «تقوم بمهامها تبعاً لروحية عقد الإدارة، آخذة بعين الاعتبار استمرارية الخدمة العامة وحقوق الموظفين».
هكذا، قرر شقير من عنده ربط بدء مهلة الستين يوماً بإجراء غير مطلوب قانوناً، ولا يمكن التنبؤ بموعده، ليأتي من بعدها طالباً من الشركتين الاستمرار بعملهما بلا تغيير، إلى حين يوافق الرئيس سعد الحريري على الاسترداد. باختصار، هي مهلة مفتوحة أعطاها الوزير للشركتين، بلا أفق زمني. وهو بذلك تخطى سلفه في التمديد المخالف للقانون، وبدلاً من الأشهر الثلاثة، مدّد إلى أجل غير مسمّى.
قد يكون مفهوماً أن يطلب وزير الاتصالات تغطية سياسية، خوفاً من «تخبيصة» جديدة. لكن هذه التغطية حصل عليها بالفعل من قبل لجنة الاتصالات التي تضم كل الأفرقاء، بما فيهم المستقبل (أعلنت النائبة رولا الطبش حينها أن «المستقبل» لا يمكنه أن يحمل التمديد منفرداً).
هذا لا يعني سوى أمر واحد. وزير الاتصالات يستغل مرحلة الفراغ للتمديد للشركتين لأطول فترة ممكنة، بذرائع واهية. وفيما يعتبر شقير أن الجهة التي لزّمت الإدارة، أي مجلس الوزراء، هي وحدها التي يحق لها إنهاؤه، فهو يتغاضى عن أمر جوهري: العقد انتهى تلقائياً بمجرد انتهاء مدته. أضف إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في آذار الماضي واضح في هذا السياق. تمديد العقد لم يكن ليتم لولا البدء بإجراءات المناقصة الجديدة. وبالتالي، فإن العقد الذي كان سينتهي في 30 آذار مُدّد إلى نهاية العام لا أكثر. وقد أُعلمت الشركات بذلك. لم يبق سوى تطبيق المادة 31 من العقد، والتي بنى شقير عليها رسالته من دون أن يلتزم بها! فهي تشير بوضوح إلى أنه «تنتهي حقوق كل فريق وموجباته الإضافية فور انقضاء هذه الاتفاقية أو إنهائها». عندها «يحث المدير أعضاء مجلس الإدارة على تقديم استقالتهم، التي تسري مباشرة، والتنازل عن أي حق لهم ضد شركتي الخلوي، ويحق للجمهورية اللبنانية أن تقيل هؤلاء الأعضاء أيضاً».

هذا يعني عملياً أنه بمجرد انتهاء العقد يجب أن تسلّم شركة إدارة الشبكة، أما مهلة الستين يوماً، فهي ليست مهلة التسليم، بل الحد الأدنى الذي لا يمكن لشركة الإدارة أن تغادر قبله، وخاصة أن من المفروض عليها «تقديم المساعدة والمعلومات والدعم لتسهيل عملية تسليم إدارة الخلوي للجمهورية اللبنانية أو من تعيّنهم».
أما المهل التي يحددها العقد لإجراءات التسليم فهي الآتية:
خلال خمسة أيام عمل تلي تبليغ إنهاء العقد، تجتمع هيئة المالكين وشركة الإدارة لمناقشة إجراءات التسليم المفصلة والاتفاق عليها.
خلال 15 يوم عمل من التبليغ، يفترض بالشركة المشغلة أن تسلم الهيئة كل المستندات التي تحوزها وتتعلق بعمل شركتي ميك1 وميك 2.
قبل 60 يوماً على الأقل، لا يحق للمشغّل المغادرة، بل يكون ملزماً بتقديم العون، خلال هذه المدة، للدولة.
كل تلك الإجراءات القانونية تغاضى عنها وزير الاتصالات. فضّل التمديد المفتوح للشركتين، بحجة واهية، ثم عمد إلى الدعوة إلى اجتماع لم يُعقد. تماماً كما لم يعيّن فريق التسلّم الذي أشار، في رسالته، إلى نيّته تشكيله، والذي طلب من المشغلين الحاليين «تسهيل مهمته»!

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout