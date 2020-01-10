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هكذا جاء تقرير الطبيب الشرعي عن جثة السارق الذي اقتحم منزل نانسي عجرم

10
JANUARY
2020
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أصدر الطبيب الشرعي الدكتور مالك هلال تقريره عن جثة السوري محمد حسن موسى، الذي اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم بقصد السرقة وقضى في الحادثة، وجاء فيه:

"أنا الموقع أدناه افيد بأني عاينت فجر الاحد الواقع في الخامس من كانون الثاني 2020 الثالثة فجرا، وبناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، في منزل الفنانة نانسي عجرم الكائن في نيو سهيلة كسروان، جثة المدعو محمد حسن موسى والدته فاطمة مواليد 1989، سوري الجنسية، والذي كان قد تعرض لطلقات نارية عدة من مسدس حربي.

لدى المعاينة: جثة هامدة وعلامات الموت بادية، جثة في كامل الثياب مع قفازات على اليدين والوجه والرأس مغطى بقلنسوة سوداء، ملقاة على الخاصرة اليمنى فوق بقعة كبيرة من الدماء.

وبعد تجريد الجثة من الثياب تبين وجود:
- طلقة في الساعد الأيمن مع وجود وشم حروق على فتحة الدخول.
- طلقتان في الكتف الأيسر مع وجود طلقة تحت الإبط الأيسر مع تحطم في الكتف الأيسر.
- ثلاث طلقات في الصدر.
- طلقتان في البطن.
- سبع طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة.
- طلق في الخاصرة اليمنى.
- طلق في اعلى الفخذ الأيسر وعلى الأرجح فتحة خروج.

وتم أخذ عينة من الدم وأودعت الادلة الجنائية.

كما تبين وجود نزيف دمائي من الأذن على اثر ارتطام الوجه بالارض عند سقوطه.

إن المدعو محمد الموسى تعرض لطلقات نارية عدة من مسدس حربي في أماكن عدة من جسمه، وخصوصا في الصدر والبطن، مما أدى الى نزيف ريئوي حاد واصابة في القلب، وإلى الوفاة الفورية التي تمت حوالى الثانية من فجر الخامس من كانون الثاني 2020.


الدكتور مالك هلال".

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