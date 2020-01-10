المكتب التربوي يشيد بتوقيف الجيش للمعتدين على مقره في كسروان

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مرة جديدة يثبت الجيش اللبناني أنه اليد التي تحمي الوطن وأبنائه من الميليشيات وشذاذ الآفاق.

فبعد مرور أكثر من شهر على إلقاء قنابل مولوتوڤ حارقة على مقر هيئة قضاء كسروان في التيار ومقر المكتب التربوي في كسروان، تم إلقاء القبض على الفاعلين الذين لم يكتفوا بالتعدي على مقار التيار، بل امتدت أيديهم المجرمة، بحسب اعترافهم، على فروع مصارف وصرافات آلية، بحسب اعترافهم.

إن المكتب التربوي في التيار إذ يشكر الجيش اللبناني الذي أثبت ويثبت أنه يد الحق وعين العدالة، التي تفصل قمح الوطن عن زؤانه، خاصة بعد أن انبرى مناصرو أحد الأحزاب بفبركات وتلفيقات اتهمت مسؤول المكتب التربوي روك مهنا بتدبير الاعتداء على المكتب.